مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر اليوم

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

بث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ورين اليوم السبت 3 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان ورين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة باريس سان جيرمان ورين - التغطية المباشرة

دق 35 باريس سان جيرمان - رين | أبناء المدرب الألماني توماس توخيل يحاولون البحث عن طريقة لهز شباك الحارس التشيكي المتألق كوباك

دق 13 باريس سان جيرمان - رين | رين يفتتح التسجيل بواسطة لاعبه أدرين هونو (1-صفر)

دق 12باريس سان جيرمان - رين | رأسية الألماني تيلو كيهرير تجد العارضة

باريس سان جيرمان - رين | بداية المباراة على أرضية استاد شينزن (الصين).

التشكيلة الأساسية للفريقين

باريس سان جيرمان

نادي رين