مراسم تتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر من قبل beIN SPORTS January 13, 2021 23:27 3:15 دقيقة شاهد مراسم تتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي عقب فوزه على أولمبيك مرسيليا 2-1. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان أولمبيك مرسيليا نيمار ماورو إيكاردي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة حل المكتب التنفيذي لإدارة النادي الإفريقي 1:04 دقيقة تعادل مثير بين الغرافة والعربي 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يتابع حصاده الممتاز ويتخطى برايتون 0:56 دقيقة ليون يعير مهاجمه ديمبيلي لأتلتيكو مدريد 0:32 دقيقة إسلام سليماني إلى ليون الفرنسي 0:19 دقيقة الصفاقسي يحسم مواجهة القمّة أمام الترجي 0:31 دقيقة تقارير: أنباء عن تأجيل مرتقب لانتخابات برشلونة 0:30 دقيقة أنباء عن غياب ميسي عن مواجهة سوسييداد 4:00 دقيقة مرشح لرئاسة برشلونة يستهدف التعاقد مع تشافي 0:44 دقيقة السعودي يزيد الراجحي بطل المرحلة العاشرة في داكار