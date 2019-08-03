وسجل كل من كيليان مبابي (57) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (73) هدفي الفريق الباريسي فيما دوّن أدرين هونو هدف رين الوحيد في الدقيقة 13.

وأحرز الفريق الباريسي لقبه التاسع في هذه المسابقة (صاحب الرقم القياسي) والسابع توالياً (2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018).

وتقام مسابقة كأس الأبطال الفرنسية بين المتوج بلقب الدوري وصاحب الكأس.



مباراة باريس سان جيرمان ورين - التفاصيل والأهداف

باريس سان جيرمان - رين | نهاية المباراة بفوز الفريق الباريسي على رين 2-1

دق 73 باريس سان جيرمان - رين | الأرجنتيني أنخل دي ماريا ينفذ كرة ثابتة استقرت في شباك رين (2-1)

دق 61 باريس سان جيرمان - رين | مبابي يقوم بسلسلة من المراوغات ولكن تصويبته كانت ضعيفة

دق 60 باريس سان جيرمان - رين | الإسباني سارابيا يضع فرصة الهدف الثاني

دق 57 باريس سان جيرمان - رين | مبابي يدرك التعادل للفريق الباريسي (1-1)

باريس سان جيرمان - رين | عودة المباراة في شوطها الثاني

باريس سان جيرمان - رين | نهاية الشوط الأول

دق 44 باريس سان جيرمان - رين | كافاني اقترب من ادراك التعادل بعد هفوة دفاعية قاتلة

دق 42 باريس سان جيرمان - رين | رين بتنظيم دفاعي جيد يقدم مباراة رائعة

دق 35 باريس سان جيرمان - رين | أبناء المدرب الألماني توماس توخيل يحاولون البحث عن طريقة لهز شباك الحارس التشيكي المتألق كوباك

دق 13 باريس سان جيرمان - رين | رين يفتتح التسجيل بواسطة لاعبه أدرين هونو (1-صفر)

دق 12باريس سان جيرمان - رين | رأسية الألماني تيلو كيهرير تجد العارضة

باريس سان جيرمان - رين | بداية المباراة على أرضية استاد شينزن (الصين).

التشكيلة الأساسية للفريقين

باريس سان جيرمان

نادي رين