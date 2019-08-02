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كأس السوبر الفرنسية

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر

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مباراة باريس سان جيرمان ورين السبت في كأس الأبطال الفرنسية ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر اليوم 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ورين يوم السبت 3 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان ورين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

باريس سان جيرمان
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