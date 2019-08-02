مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر

مباراة باريس سان جيرمان ورين بث مباشر اليوم

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ورين يوم السبت 3 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان ورين ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ورين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.