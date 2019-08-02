مبابي يرغب في بقاء نيمار مع باريس سان جيرمان

وقال مبابي عشية مواجهة رين في كأس الأبطال الفرنسية التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس المحليين، والمقررة في شينزين الصينية "بالطبع، لا أريده أن يرحل. أريده أن يبقى معنا".

وأضاف مبابي (20 عاماً) في حديثه للمرة الأولى عن هذا الموضوع الساخن "لقد تحدثت معه عن ذلك. إنه يعرف ما أفكر فيه بخصوصه وعن وضعه. كل شيء يسير بشكل جيد جداً بيننا، علاقتنا مبنية على الصدق والاحترام. بما أنني أحترمه وأقدره كثيراً، قلت له ما أفكر فيه بخصوص وضعه".

وجعل مبابي الأمور أكثر وضوحاً غداة خوض النجم البرازيلي لأول حصة تدريبية جماعية مع الفريق الأول لنادي العاصمة منذ تعافيه من الإصابة في الكاحل، قائلاً: "إنه كما درجت العادة. لقد عاد إلى التدريب، وتعافى من إصابته. (الخميس) لم تكن هناك أشياء خاصة. لقد أظهر مرة أخرى موهبته الكروية. ليس ذلك جديداً. كلنا نعرف مدى أهميته".

"أعتذر للجميع"

واعتذر مبابي عن تصريحاته التي أدلى بها في حفل رابطة الدوري الفرنسي في نهاية أيار/مايو الماضي، قائلا "أعتقد أنه لم يكن المكان المناسب. أغتنم الفرصة للاعتذار من اللاعبين الذين حضروا ذلك الحفل لأنني أفسدت الحفلة. هناك الكثير من اللاعبين الذين عملوا طوال العام من أجل التواجد في ذلك الحفل وأنا سرقت النجومية لكن بطريقة سلبية".

وأضاف "المشجعون هاجموني أيضاً. أعتذر لهم أيضاً، لكنني أعتذر بدون اعتذار. لم يفهموا رسالتي. لقد كان ذلك في مصلحة النادي".

وتابع "كانت تلك التصريحات غامضة جداً لأني تركت الكثير من الأبواب مفتوحة. ولم أذكر أي إشارة. عندما خرجت من حفل الجوائز لم يكن هناك شخص قادر على مطالبتي بما كنت أتحدث عنه. أنا، الرئيس (ناصر الخليفي) والمدرب (توماس توخل) فقط يعرفون ما الذي نتحدث عنه.،البقية، لا يعرفون شيئًا".

