النيرادزوري سيخوضون ديربي إيطاليا بمعنويات مرتفعه في ظل المستويات القوية التي تقدمها كتيبة المدرب إنزاغي منذ بداية الموسم، ومن جهته يواجه فريق السيدة العجوز بعضَ الغيابات التي قد تؤثر سلبا على الفريق وأهمُها غيابُ كل من كييزا والحارس تشيزني