يوفنتوس يواجه لاتسيو على كأس السوبر الإيطالية

ووصل فريق مدينة تورينو المتوج بطلاً للدوري المحلي في المواسم الثمانية الأخيرة، وفريق العاصمة لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، إلى العاصمة السعودية الرياض تحضيراً للمباراة التي يستضيفها الأحد ملعب جامعة الملك سعود، بعدما أقيمت في الموسم الماضي في جدة، وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأتاح لقب الموسم الماضي لنادي "السيدة العجوز" الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا العام الى التتويج للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2017.

مباراة مختلفة

وقال مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: "إنها مختلفة تماماً عن لقائنا الماضي في الدوري، ويجب أن نبتعد عن ارتكاب الأخطاء في الملعب، ولابد أن ننسى فوزنا في 8 مباريات متتالية في "الكالتشيو"، لأنه لقاء حاسم قد يمتد لـ 120 دقيقة، يحتاج أن نخوضه بأداء قوي لتحقيق اللقب".

وأضاف "لا يهمني أن يلعب يوفنتوس بمهاجمينِ أو ثلاثة، حضَّرنا للمباراة بشكل جيد لمواجهة منظومة متكاملة في كافة الخطوط، حيث يملك خصمنا لاعبين مميزين في خط الدفاع، إضافة إلى المهاجمين".

وأشاد بنجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال "هو لاعب كبير ويستطيع إنهاء المباراة في أي وقت، ولكننا سنلعب بنفس أسلوبنا الذي لعبنا به في الدوري، ونحاول التحكم في الكرة والتمركز بشكل جيد دفاعياً لإيقافه مع باقي اللاعبين، لعبنا عدة مواجهات حاسمة ونعيش علاقة رائعة داخل الفريق، وهذا سيساعدنا في تقديم مباراة كبيرة".

أما قائد لاتسيو الدولي البوسني سيناد لوليتش فقال "هذه المباراة تختلف عن اللقاء السابق الذي جمعنا مع يوفنتوس قبل موسمين حين حققنا اللقب في العاصمة روما. ومن المهم جدا أن نمثل لاتسيو بشكل مميز في السعودية وسنخوض اللقاء بحماس كبير".

وأضاف "سنواجه فريقا بطلا بكامل نجومه، وستكون مواجهة صعبة، ولكن بالإصرار سنحقق مرادنا بتحقيق الكأس".

ساري سعيد بنتائج اليوفي

من جهته، شدد ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس على أن فريقه يستمتع ويلعب بشغف كبير خلال الفترة الماضية، وقال "نعم هناك أمور لا تسعدنا وأخطاء يجب تجاوزها، ولكنني سعيد بالنتائج التي تحققت بداية من التأهل إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق طموحاتنا بالوصول إلى المراحل الأخيرة فيه".

وأضاف: "يجب أن نلعب بذات الاستمرارية في تحقيق النتائج المميزة، لعبنا 23 مباراة لم نخسر إلا في مواجهة واحدة منها فقط، أما التذبذب في المستويات فهو طبيعي في عالم كرة القدم".

ووصل يوفنتوس الجمعة الى الرياض بتشكيلة تضم غالبية نجومه، لاسيما رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.



