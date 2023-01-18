نهائي مرتقب بين ميلان وإنتر على استاد الملك فهد الدولي من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 09:50 2:04 دقيقة تتجه الأنظار صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض حيث يلتقي فريقا ميلان وإنتر في موقعة مرتقبة ضمن نهائي كأس السوبر الإيطالية. تقارير إخبارية إنتر آي سي ميلان كأس السوبر الإيطالية -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة فريق موسم الرياض تدرب استعداداً لمواجهة سان جيرمان 2:04 دقيقة نهائي مرتقب بين ميلان وإنتر على استاد الملك فهد 3:06 دقيقة أجواء مثالية في قسنطينة قبل مباراة السودان وغانا 2:57 دقيقة مصر تواصل تألقها في بطولة العالم لكرة اليد 1:41 دقيقة برايثويت يثني على تجربته مع إسبانيول 3:16 دقيقة يونايتد لتسجيل أكبر سلسلة انتصارات متتالية 3:02 دقيقة ليفربول يعبر بأمان من ملعب وولفرهامبتون 3:57 دقيقة الجزائر تتأهّل إلى ربع نهائي "الشان" 0:42 دقيقة ريال مدريد يراقب هذا اللاعب من يونايتد 0:40 دقيقة ليدز يتّخذ قرارًا مفاجئًا بشأن التعاقد مع أوناحي