زيدان منزعج من طريقة خروج ريال مدريد من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 15:12 1:33 دقيقة أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرّب ريال مدريد أن الخسارة والخروج من كأس السوبر الإسبانية على يد أتلتيك بيلباو كان قاسياً، نظراً للمردود الجيّد الذي قدّمه فريقـُه في الشوط الثاني. كأس السوبر الإسباني ريال مدريد زيدان -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة زيدان منزعج من طريقة خروج ريال مدريد 1:03 دقيقة ماندزوكيتش قريب من ميلان 2:45 دقيقة احتفالية توتي تعود للذاكرة في ديربي لاتسيو وروما 0:47 دقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 0:55 دقيقة أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية 2:40 دقيقة دكار 2021: الفرنسي بيترهانسل يظفر باللقب 3:14 دقيقة أرسنال يفشل في تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس 1:08 دقيقة محمد صلاح نجم ليفربول في حوار حصري مع beIN SPORTS 1:41 دقيقة ماذا قال زوما عن الانتقادات الموجّهة لتشيلسي ؟ 2:48 دقيقة المنتخب المغربي يتأهب للمشاركة في الـ"شان"