ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض بعد أن نجح الميرينغي في التفوّق على برشلونة في مواجهة الكلاسيكو ضمن نصف نهائي المسابقة المحلية.

