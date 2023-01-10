بعثة حامل اللقب ريال مدريد أجرت مرانها على الملعب التدريبي الخاص بنادي النصر بحضور معظم اللاعبين وغياب دافيد ألابا وأوريليان تشواميني بسبب الإصابة.

ويسعى النادي الملكي لحصد لقب البطولة في شكلها الجديد المتبع منذ أربع سنوات للمرة الثالثة. وفي الطرف المقابل يأمل فالنسيا الذي خاض مرانه الأخير على ملعب نادي الشباب ردَّ الاعتبار أمام ريال مدريد الذي أقصى الخفافيش من نصف نهائي البطولة عامَ 2019.

وسيحاول الإيطالي جينارو غاتوسو إيجاد حلولٍ لغيابات يعاني منها فريقه على غرار نيكو غونثاليث وسامو كاستييخو بسبب الإصابة.

