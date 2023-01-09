كأس السوبر الإسبانية: تشواميني وألابا يغيبان عن ريال مدريد

وقال النادي الملكي في بيان إن تشواميني مصاب في العضلة النعلية للساق اليسرى، وألابا بالاصابة ذاتها في الساق اليمنى.

لم يحدد بطل إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة "أس" المدريدية أشارت إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع.

شارك اللاعبان السبت أساسيين في الهزيمة أمام فياريال (2-1) في المرحلة السادسة عشرة من الدوري، واستبدل الفرنسي بعد قرابة ساعة فيما لعب النمساوي المباراة بأكملها.

ولم يستدع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أي منهما إلى القائمة التي ستتوجه إلى الرياض.

ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري، مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الأول الاربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس، على أن يقام النهائي الأحد. يستضيف ملعب الملك فهد جميع المباريات.

ستكون المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في الممكلة كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029.