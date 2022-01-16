ريال مدريد يتوّج بكأس السوبر

وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (38) والفرنسي كريم بنزيمة (52 من ركلة جزاء) هدفي ريال مدريد.

واقترب ريال مدريد من حيث عدد الألقاب من غريمه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 13 مرة.

سيطر ريال مدريد متصدر الدوري المحلي، على مجريات اللعب في حين اعتمد بلباو خطة دفاعية محكمة وعلى شن الهجمات المرتدة.

وتلقى بنزيمة تمريرة من البرازيلي رودريغو سددها على حدود منطقة الجزاء حولها حارس بلباو أوناي سيمون لركلة ركنية بأطراف أصابعه (18).

وتدخل حارس إسبانيا الأول مجدداً للتصدي لمحاولة البرازيلي كازيميرو الزاحفة (27).

واُثمر ضغط ريال مدريد هدفاً أول عندما قام البرازيلي رودريغو بمجهود فردي رائع على الجبهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يمرر كرة باتجاه مودريتش فأطلقها لولبية من مشارف المنطقة عانقت شباك بلباو (38).

وحاول بلباو التخلص من ضغط ريال مدريد، لإدراك هدف التعادل من هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الأول لكن تسديدة أويهان سانسيت علت مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (45).

ونجح ريال مدريد في مضاعفة تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بنزيمة (52).

ولاح الأمل لبلباو بإمكانية تقليص الفارق لدى احتساب ركلة جزاء لصالحه إثر مخالفة من مدافع ريال مدريد البرازيلي إيدر ميليتاو لكن راوول غارسيا أهدر ركلة الجزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بعد تصد رائع لكورتوا بقدمه.