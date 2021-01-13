برشلونة يبلغ نهائي كأس السوبر الإسباني

وبغياب قائد الفريق ونجمه الأسطوري ليونيل ميسي، سجل لبرشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ 39، ثم عاد دي يونغ نفسه ولمس كرة داخل منطقة الجزاء فأعلنها الحكم وانبرى لها ميكيل اويارزابال 51.

وينتظر برشلونة الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجري الخميس بين ريال مدريد وأثلتيك بيلباو على ملعب ملعب لا روزاليدا في ملقا.

وتألق تير شتيغن في ركلات الترجيح بتصديه لأول محاولتين لريال سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل اويارسابال قبل ان يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.

في المقابل، سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي والبوسني ميراليم بيانيتش وريكي بويغ لبرشلونة وأهدر له الهولندي فرينكي دي يونغ ومهاجم ريال سوسييداد سابقاً الفرنسي أنطوان غريزمان.

وخاض برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)المباراة من دون نجمه ميسي بسبب الاصابة التي لحقت به في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-0 على غرناطة في الدوري المحلي السبت.

وتشارك أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ الى الرابع من نيسان/أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

