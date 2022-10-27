الرياض تحتضن كأس السوبر الإسبانية في يناير المقبل من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 14:39 ستحتضن العاصمة السعودية الرياض رسمياً كأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس. كأس السوبر الإسبانية السابق ريال مدريد يتوّج بكأس السوبر اقرأ التالي - آخر الأحداث October 27, 2022 14:39 الرياض تحتضن كأس السوبر الإسبانية في يناير المقبل January 16, 2022 22:01 ريال مدريد يتوّج بكأس السوبر January 16, 2022 14:37 ريال مدريد يطمح لاستعادة كأس السوبر على حساب بلباو January 14, 2022 13:29 ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بفيروس كورونا January 13, 2022 22:07 بلباو يضرب موعداً مع ريال مدريد في النهائي January 13, 2022 13:44 تصريحات متباينة بشأن كلاسيكو "السوبر الإسباني" January 12, 2022 11:02 برشلونة يواجه غريمه ريال في كلاسيكو السوبر بالرياض January 11, 2022 14:05 بعثة ريال مدريد تحط الرحال في الرياض January 11, 2022 11:50 برشلونة يحطّ الرحال في السعودية January 18, 2021 14:50 كومان: لا وقت للندم في برشلونة