English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس السوبر الإسباني

الرياض تحتضن كأس السوبر الإسبانية في يناير المقبل

من قبل

ستحتضن العاصمة السعودية الرياض رسمياً كأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.

 


 

كأس السوبر الإسبانية
السابق ريال مدريد يتوّج بكأس السوبر
اقرأ
ريال مدريد يتوّج بكأس السوبر
التالي
-

آخر الأحداث

>