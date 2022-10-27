الرياض تحتضن كأس السوبر الإسبانية في يناير المقبل

من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 14:39 ستحتضن العاصمة السعودية الرياض رسمياً كأس السوبر الإسبانية في يناير/كانون الثاني المقبل بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.