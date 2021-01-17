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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوّج بلقب كأس السوبر

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توج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة 3-2 في المباراة النهائية التي شهدت طرد ليونيل ميسي في أنفاسها الأخيرة.

AFP

وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس (94)، بعدما تعادلا 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان (40 و77) مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس (42) وأسيير فياليبر (90)، ليتوج بيلباو باللقب الثالث في تاريخه.
 

أتلتيك بيلباو كأس السوبر الإسباني برشلونة
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