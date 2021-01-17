أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوّج بلقب كأس السوبر

من قبل beIN SPORTS January 17, 2021 23:38 توج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة 3-2 في المباراة النهائية التي شهدت طرد ليونيل ميسي في أنفاسها الأخيرة.