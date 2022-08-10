مباراة ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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