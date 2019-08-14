البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على HD1.

ليفربول وتشيلسي التغطية الخاصة

(75) يمكننا القول إن كيبا هو نجم المباراة خلال الدقائق الفائتة، إبعاد رائعة لكرة من صلاح وأخرى من فان دايك.

- عقب انتصاف الشوط الثاني يبدو أنّ النتيجة لن تستمر على حالها لكن اللمسة الأخيرة هي المشكلة بالنسبة للفريقين.

(49) تصويبة قوية من البرازيلي فابينيو تنحرف عن المرمى، ما الذي فعله كلوب بين الشوطين؟

هدف 48: البديل البرازيلي فيرمينيو يكسر مصيدة التسلل ويهدي مانيه كرة هدف التعادل.

- انتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي الذي كان أخطر من ليفربول.

هدف 36: الفرنسي جيرو يسجل الهدف الأول بعد تحرك رائع وتمريرة سحرية من الأميركي بوليسيتش.

(32) الإسباني أدريان يحافظ على شباك ليفربول بعدما وصل لكرة بينية قبل الكرواتي كوفاسيتش.

ضربات الرأس سلاح ليفربول والأولى للهولندي فان دايك فوق المرمى والثانية للسنغالي مانيه بين يدي كيبا (30).

(22) مباراة مميزة من بيدرو الذي سدّد من زاوية صعبة وكرته ترتطم بالعارضة هذه المرة.

(16) كيبا يحرم المصري محمد صلاح من افتتاح التسجيل.

(11) الإسباني بيدرو يرد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تنحرف عن المرمى.

(5) أولى محاولات ليفربول من ضربة رأس للكاميروني ماتيب يمسكها الاسباني كيبا بسهولة.

انطلاق المباراة

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التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي

🗒️ TEAM NEWS:



🔴 Gomez at right-back; Oxlade-Chamberlain in front three

🔵 Kanté, Pulišić & Giroud all start for the Blues#SuperCup pic.twitter.com/lQwvKJkWSx — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019

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