مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" September 24, 2020 23:47 2:24 دقيقة شاهد أبرز لحظات مراسم تتويج فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبية الخميس إثر فوزه على إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف بعد التمديد. الملخصات تقارير إخبارية كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" 2:05 دقيقة قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي 0:25 دقيقة ميلان يبلغ الدور الإقصائي في الدوري الأوروبي 2:24 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" 0:44 دقيقة ليفربول إلى الدور الرابع بعد مهرجان أهداف