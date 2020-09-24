مارتينيز: "سعادتي لا توصف" September 25, 2020 01:07 0:54 دقيقة أعرب الإسباني خافي مارتينيز عن بالغ سعادته بمساهمته في فوز فريقه بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الأوروبية على حساب إشبيلية. مقابلات كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ خافي مارتينيز إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" 2:05 دقيقة قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي 0:25 دقيقة ميلان يبلغ الدور الإقصائي في الدوري الأوروبي 2:24 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" 0:44 دقيقة ليفربول إلى الدور الرابع بعد مهرجان أهداف