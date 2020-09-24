ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" September 25, 2020 00:57 3:10 دقيقة قال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إن فريقه بايرن ميونيخ عانى بدنياً أمام إشبيلية لكنه قاتل ليتمكن في الأخير من التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبية. مقابلات كأس السوبر الأوروبية روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ إشبيلية -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" 2:05 دقيقة قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي 0:25 دقيقة ميلان يبلغ الدور الإقصائي في الدوري الأوروبي 2:24 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" 0:44 دقيقة ليفربول إلى الدور الرابع بعد مهرجان أهداف