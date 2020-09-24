لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" September 25, 2020 00:38 1:04 دقيقة أعرب مدرب إشبيلية خولن لوبيتيغي عن فخره بشخصية فريقه رغم الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في كأس السوبر الأوروبية بهدفين لهدف الخميس. مقابلات كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ إشبيلية خولن لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" 2:05 دقيقة قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي 0:25 دقيقة ميلان يبلغ الدور الإقصائي في الدوري الأوروبي 2:24 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" 0:44 دقيقة ليفربول إلى الدور الرابع بعد مهرجان أهداف