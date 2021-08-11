صدام إسباني إنكليزي مرتقب في كأس السوبر الأوروبية من قبل beIN SPORTS August 11, 2021 16:01 2:57 دقيقة صدام إسباني إنكليزي مرتقب في مباراة كأس السوبر الأوروبية بعاصمة آيرلندا الشمالية بلفاست بين تشيلسي حامل لقب دوري الأبطال وفياريال المتوج بلقب الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية كأس السوبر الأوروبية تشيلسي فياريال -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة نفاد قمصان ميسي بمتجر باريس سان جيرمان في الدوحة 2:57 دقيقة صدام إسباني إنكليزي مرتقب في كأس السوبر الأوروبية 0:45 دقيقة بيريث ينفي أي صلة له بمغادرة ميسي لبرشلونة 2:11 دقيقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان ... حديث الساعة 3:22 دقيقة ميسي يتحدث عن أهدافه مع باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أعداد غفيرة تتطلع لاقتناء قميص ميسي الباريسي 7:54 دقيقة ناصر غانم الخليفي: إنه يومٌ تاريخي 2:28 دقيقة أجواء جنونية خارج ملعب حديقة الأمراء 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقدم النجم ليونيل ميسي 2:14 دقيقة صفقة القرن: ميسي إلى باريس سان جيرمان