بطل أوروبا أجرى حصة تدريبية وسط أجواء رائعة ميزها الكثير من الحماس وبحضور أبرز اللاعبين على غرار القائد والهداف كريم بنزيمة ومودريتش حيث كشف رجال المدرب كارلو أنشيلوتي عن رغبتهم الكبيرة في الفوز والتتويج بلقب جديد .

