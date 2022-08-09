بطل أوروبا أجرى حصة تدريبية وسط أجواء رائعة ميزها الكثير من الحماس وبحضور أبرز اللاعبين على غرار القائد والهداف كريم بنزيمة ومودريتش حيث كشف رجال المدرب كارلو أنشيلوتي عن رغبتهم الكبيرة في الفوز والتتويج بلقب جديد .
ريال يواصل تحضيراته لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبية
بطل أوروبا أجرى حصة تدريبية وسط أجواء رائعة ميزها الكثير من الحماس وبحضور أبرز اللاعبين على غرار القائد والهداف كريم بنزيمة ومودريتش حيث كشف رجال المدرب كارلو أنشيلوتي عن رغبتهم الكبيرة في الفوز والتتويج بلقب جديد .
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