ويخوض ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، المباراة على الملعب الأولمبي في هلسنكي، ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي، علماً بأنها المرة الأولى على الإطلاق للفريق الملكي التي يخوض فيها مواجهة في فنلندا.

