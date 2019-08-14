متابعة: مازن الريس

توّج ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبية عقب فوزه بركلات الترجيح (5-4) على تشيلسي وذلك إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، (الوقت الأصلي 1-1) يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبية الذي أقيم في إسطنبول.

وترجم تشيلسي أفضليته في الشوط الأول من خلال تسجيله هدف الافتتاح بفضل الفرنسي جيرو (36).

وردّ ليفربول في الشوط الثاني بعد إشراك البرازيلي فيرمينيو الذي لعب دوراً مؤثراً في تغيير أداء الريدز، إذ أسهم بهدف التعديل الذي حمل توقيع السنغالي ساديو مانيه (48).

وعاد مانيه ليترجم تمريرة أخرى من فيرمينيو وهذه المرة في الشوط الإضافي الأول (95) لكن الإيطالي جورجينيو عدّل من ركلة جزاء (101).

وسجّل من ركلات الترجيح لصالح ليفربول فيرمينيو، فابينيو، أوريغي، أرنولد، صلاح.

ولصالح تشيلسي جورجينيو، باركلي، مونت، ايمرسون وأضاع أبراهام.

ليفربول وتشيلسي التغطية الخاصة

- الآن نحن على موعد مع ركلات الترجيح.

(118) محاولة جديدة من مونت يتصدى لها أدريان.

(113) إنقاذ رائع من أدريان لمحاولة بديل تشيلسي مونت.

(104) أبراهام يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث.

هدف 101: جورجينيو يدرك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها أبراهام إثر تدخل متهور من أدريان، علماً أنّ الأخير أنقذ إنفراد قبلها بلحظات.

هدف 95: مانيه يخطف الأضواء ويضيف الهدف الثاني بتسديدة لا تصد.

(92) غوميز الذي غيّر مركزه للجهة اليسرى يتقدم للأمام ويسدد كرة بين يدي كيبا.

90 + 2 صلاح يختتم فرص الوقت الأصلي من المباراة بعرضية لا تجد من يتابعها.

(82) بيدرو كاد يخطف هدفاً وفان دايك يتدخل في الوقت المناسب.

(75) يمكننا القول إن كيبا هو نجم المباراة خلال الدقائق الفائتة، إبعاد رائع لكرة من صلاح وأخرى من فان دايك.

- عقب انتصاف الشوط الثاني يبدو أنّ النتيجة لن تستمر على حالها لكن اللمسة الأخيرة هي المشكلة بالنسبة للفريقين.

(49) تصويبة قوية من البرازيلي فابينيو تنحرف عن المرمى، ما الذي فعله كلوب بين الشوطين؟

هدف 48: البديل البرازيلي فيرمينيو يكسر مصيدة التسلل ويهدي مانيه كرة هدف التعادل.

- انتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي الذي كان أخطر من ليفربول.

هدف 36: الفرنسي جيرو يسجل الهدف الأول بعد تحرك رائع وتمريرة سحرية من الأميركي بوليسيتش.

(32) الإسباني أدريان يحافظ على شباك ليفربول بعدما وصل لكرة بينية قبل الكرواتي كوفاسيتش.

ضربات الرأس سلاح ليفربول والأولى للهولندي فان دايك فوق المرمى والثانية للسنغالي مانيه بين يدي كيبا (30).

(22) مباراة مميزة من بيدرو الذي سدّد من زاوية صعبة وكرته ترتطم بالعارضة هذه المرة.

(16) كيبا يحرم المصري محمد صلاح من افتتاح التسجيل.

(11) الإسباني بيدرو يرد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تنحرف عن المرمى.

(5) أولى محاولات ليفربول من ضربة رأس للكاميروني ماتيب يمسكها الاسباني كيبا بسهولة.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي