أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قرار تاريخي من خلال تعيين الفرنسية ستيفاني فرابار لقيادة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين.

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي على الإنترنت اليوم الجمعة أنّ ستيفاني ستقود نهائي السوبر الأوروبي رفقة مانويلا نيكولوسي وميشيل أونيل المقرر في اسطنبول في الرابع عشر من شهر أب/أغسطس الحالي.



وستكون ستيفاني أول إمرآة تقود نهائي السوبر الأوروبي بعد أن سبق لها النجاح في قيادة العديد من المباريات الكبرى وأبرزها بين أميركا وهولندا في نهائي كأس العالم للسيدات 2019.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يسعدني تعيين ستيفاني لتولي مهام كأس السوبر لهذا العام"، مشدداً على ثقته الكبيرة بكرة القدم النسائية.

The men's UEFA Super Cup refereeing team⚽



Referee: Stéphanie Frappart🇫🇷

Assistants@ Manuela Nicolosi🇫🇷 & Michelle O'Nelll🇮🇪



Same team as the 2019 #FIFAWWC final - the first women to referee a major @UEFA fixture🙌🙌🙌🙌🙌🙌

👇https://t.co/Z57Dm3bvr8 pic.twitter.com/m9pZay3ZG6 — #UWCL (@UWCL) August 2, 2019

وفي نيسان/أبريل، أضحت فرابار أول امرأة تقود مباراة للرجال في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ (صفر-صفر)، ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في أيار/مايو.