راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" September 25, 2020 00:43 1:18 دقيقة كشف النجم الكرواتي لنادي إشبيلية الإسباني إيفان راكيتيتش أنّ التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت نتيجة "السوبر الأوروبي" لمصلحة بايرن ميونيخ الألماني. مقابلات كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ إشبيلية إيفان راكيتيتش -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق" 2:05 دقيقة قمة الكرة المغربية تنتهي بالتعادل السلبي 0:25 دقيقة ميلان يبلغ الدور الإقصائي في الدوري الأوروبي 2:24 دقيقة مراسم تتويج بايرن ميونيخ بلقب "السوبر الأوروبي" 0:44 دقيقة ليفربول إلى الدور الرابع بعد مهرجان أهداف