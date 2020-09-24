آخر أخبار مواجهة السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 12:52 3:27 دقيقة يقدم لكم مراسلنا من أمام ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست مسرح مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونيخ وإشبيلية. تقارير إخبارية كأس السوبر الأوروبية بايرن ميونيخ إشبيلية -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة الشارقة من أجل خطف بطاقة العبور 1:35 دقيقة قمة مرتقبة بين الدحيل والتعاون 0:58 دقيقة الهلال يؤكد عدم رضاه عن قرار الاتحاد الآسيوي 0:45 دقيقة دينامو كييف يضع قدماً في دور المجموعات 1:07 دقيقة لوبيتيغي يؤكد جاهزية إشبيلية لمواجهة بايرن 0:48 دقيقة فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج 0:52 دقيقة الرابطة الفرنسية توقف دي ماريا أربع مباريات 0:32 دقيقة تعيين فرانك دي بور مدربا جديدا للمنتخب الهولندي 4:29 دقيقة موهبة هافيرتس تنفجر أخيراً في كأس الرابطة 3:11 دقيقة أرسنال يتجاوز عقبة ليستر ويتأهل للدور الرابع