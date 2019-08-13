موعد ومشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على HD1.

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