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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس السوبر الأوروبية

موعد ومشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر

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موعد ومشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية الأربعاء في اسطنبول ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على HD1.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لقراءة التقديم الفني:

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