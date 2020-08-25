اليويفا: إقامة كأس السوبر الأوروبية بحضور 30% من الجماهير

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.



The decision was approved by the #UEFAExCo today.



Full announcement: 👇 — UEFA (@UEFA) August 25, 2020

وقال اليويفا في بيان له: "قررت اللجنة التنفيذية لليويفا اليوم الثلاثاء السماح بلعب كأس السوبر الأوروبية لعام 2020 في 24 سبتمبر/ أيلول في بودابست بحضور جماهيري يصل إلى 30٪ من سعة الملعب، من أجل دراسة تأثير المتفرجين على بروتوكول العودة إلى اللعب".

وأضاف البيان "أنه تم التأكيد على استمرار لعب جميع مباريات اليويفا الأخرى خلف أبواب مغلقة حتى إشعار آخر".

وستواصل إدارة اليويفا مراقبة الموقف وإبلاغ اللجنة التنفيذية ما إذا كان هناك أي تغيير سواء بخصوص مباراة السوبر أو المباريات الأخرى.

تأتي هذه القرارات في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي عقده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 والتي نوقشت فيها هذه الأمور في 19 آب/ أغسطس 2020.

وتعليقًا على القرارات، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين: "بينما كان من المهم إظهار أن كرة القدم يمكن أن تستمر في الأوقات الصعبة، بدون مشجعين، فقد فقدت اللعبة شيئاً من شخصيتها. نأمل أن تكون كأس السوبر بداية لرؤية عودة الجماهير إلى مبارياتنا".

وتابع "نحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الهنغاري وحكومته لتنفيذ تدابير لضمان صحة جميع من يحضرون ويشاركون في اللعبة. لن نجازف بسلامة الناس ".

وكان بايرن ميونيخ الألماني توج بكأس دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان في النهائي 1-0، بينما ظفر إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي بفوزه على إنتر الإيطالي 3-2 في المشهد الختامي.