الفرنسية فرابار لا تهاب المهمة التاريخية

وردّت الفرنسية البالغة من العمر 35 عاماً على سؤال بشأن إذا كانت تهاب المهمة الصعبة التي تنتظرها الأربعاء، بالقول "لا أعتقد ذلك، علينا أن نطور أنفسنا (كنساء) من النواحي البدنية، الفنية والتكتيكية لكي نكون على نفس المستوى من الرجال، لا أخشى هذا الأمر، لا شيء يغيرني".

وستدخل فرابار التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في مسابقة أوروبية كبرى للرجال، وستعاونها في مهمتها مواطنتها الفرنسية مانويلا نيكولوزي والإيرلندية ميشيل أونيل كحكمين مساعدين، كما كانت الحال الشهر الماضي في نهائي كأس العالم للسيدات الذي حسمته الولايات المتحدة على حساب هولندا.

ولن تكون مباراة اسطنبول التي ستجمع بين ليفربول، بطل دوري الأبطال، وتشيلسي، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الأولى لفرابار على صعيد مسابقات الرجال إذ حظيت في 2014 بشرف أن تكون أول امرأة تقود مباريات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، ورُفعت الموسم الحالي إلى الدرجة الأولى.

وفي نيسان/أبريل، أضحت فرابار أول امرأة تقود لقاء للرجال في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال مباراة بين أميان وستراسبورغ (صفر-صفر)، ثم تلتها مباراة ثانية بين نيس ونانت (1-1) في أيار/مايو.

وكشفت فرابار أنّ المهمات الكبرى التي أوكلت إليها "غيّرت حياتي بالتأكيد لأني أصبحت أكثر شهرة في جميع أنحاء العالم"، مشددة أنّ قيادة مباراة للرجال لا تختلف عن مباراة للسيدات لأنّه "لا أرى الكثير من الفوارق، فكرة القدم هي نفسها".

وأقر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإيطالي روبرتو روسيتي أنه اقترح فكرة تعيين فرابار لقيادة مباراة من هذا العيار في مسابقات الرجال، بعدما تابعها في كأس العالم للسيدات، آملاً "أن تلهم الآلاف من الحكام الشابات في جميع أنحاء العالم".

وكان مدرب تشيلسي فرانك لامبارد مرتاحاً لفكرة أن تقام مباراة الأربعاء بقيادة امرأة، مضيفاً "إنّه نبأ عظيم، أنا مسرور للغاية لأننا سنكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية التي كان يجب أن تحصل منذ زمن طويل".