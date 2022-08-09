آينتراخت فرانكفورت...بايرن من خلفه وريال من أمامه فكيف ينجو؟

ولكن الفريق الألماني لديه العديد من النجاحات الحديثة لكي يبني عليها، لعل آخرها هزيمة برشلونة تشافي في كامب نو وبنتيجة ملفتة 4-1 في طريقة للفوز بالدوري الأوروبي على حساب رينجرز الاسكتلندي ليتوج بأول لقب قاري له منذ 42 عاماً.

Real Madrid 🆚 Frankfurt

📅 Wednesday 10 August, 21:00 CET

🏟️ Helsinki Olympic Stadium, Helsinki

#⃣ #SuperCup pic.twitter.com/iPCX2GCIMT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2022

احترام لا خوف

يعرف آينتراخت فرانكفورت بأن خوضه مباراة رسمية بحجم السوبر وأمام أكثر أندية المعمورة فوزاً بأمجد الكؤوس هو نجاح مهما كانت النتيجة، ولكن النادي الذي يدربه النمساوي أوليفر غلاسنر منذ عام تقريباً يريد تسجيل المقاومة قدر ما يستطيع متسلحاً بالاستعداد، هذا ما قاله مدربه: "نتطلع قدماً لمواجهة ريال مدريد. إنه أحد أعظم الفرق على مرّ التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز".

ريال يواصل تحضيراته لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبية

كما اعتبر حارس فرانكفورت كيفن تراب أنّ فريقه يحترم تاريخ ريال مدريد لكنه لا يخشى مواجهته وقال في هذا الصدد "نريد أن نكون فريقاً صعب المراس، يكافح ولا يستسلم. بطبيعة الحال نكنّ احتراماً كبيراً للمنافس لكننا نخوض المواجهة بلا خوف".

وتابع تراب أحد القلائل الذين يملكون الخبرة في فرانكفورت إلى جانب الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي، ماريو غوتزه مسجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في نهائي مونديال البرازيل في مرمى الأرجنتين عام 2014 "خوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية هو ثمار نجاحنا الموسم الماضي. أن تملك فرصة الفوز بكأس ما في مواجهة ريال مدريد، فلا يمكن أن نطلب أكثر من ذلك في هذه الفترة من الموسم".

يخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، علماً أنّ أنشيلوتي لم يخسر أي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الايطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014.



في الطرف الآخر لا يبدو أن النادي الملكي يريد أن يفرط بفرصة معادلة رقم غريمه برشلونة وأقرب منافسيه من حيث عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا ميلان، وذلك طمعاً بالوصول إلى لقب السوبر الأوروبي للمرة الخامسة بعد (2002، 2014، 2016، 2017).

كارلو أنشيلوتي ربان السفينة الملكية أكد ذلك بقوله "نشعر بأن لا أحد يجب أن يأخذ مكاننا وهذا الأمر يعتبر حافزاً كبيراً لنا لمواصلة الانتصارات".

ولكن الحكيم الإيطالي الفائز بهذه الكأس 3 مرات كأكثر المدربين فوزاً مع غوارديولا لا يقع في فخ الاستسهال إذ أكد بأنه يكنّ احتراماً كبيراً لمنافسه الألماني بقوله "حقق آينتراخت فرانكفورت أمراً مميزاً الموسم الماضي من خلال فوزه بالدوري الأوروبي لا سيما بأنه لم يكن مرشحاً".

وستكون المباراة أوّل مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسكو والذي انتهى بفوز استعراضي لريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس توالياً. في تلك المباراة سجل نجما ريال المجري فيرينك بوشكاش والاسباني-الارجنتيني ألفريدو دي ستيفانو 4 و3 أهداف توالياً.

خسر ريـال مدريد نهائياً واحداً من آخر 14 نهائي في كافة البطولات (2-4 أمام أتلتيكو مدريد 2018 في كأس السوبر).

وتتصدر الأندية الإسبانية عدد مرات الفوز بالسوبر الأوروبي بـ15 مرة، أما الأندية الألمانية فلها لقبان فقط بواسطة فارسها بايرن ميونيخ عامي 2013- 2020، واللافت أن الأندية البلجيكية تتفوق بعدد مرات الفوز على نظيراتها في ألمانيا بمرة واحدة أكثر.

علماً أنها المرة الرابعة التي ستجمع فريقاً إسبانيّاً وألمانيّاً في كأس السوبر الأوروبي، فاز برشلونة على فيردر بريمن في 1993 وعلى بوروسيا دورتموند في 1998، في المقابل تفوّق بايرن ميونخ على اشبيلية في 2020.



بعض الأرقام حول النهائي المنتظر:

● لم يخسر ريـال مدريد في آخر 11 مواجهة أمام الأندية الألمانية في البطولات الأوروبية (فاز7 تعادل4) ونجح في التفوّق في جميع المباريات بالأدوار الإقصائية. آخر مرة تعرّض فيها للخروج بالأدوار الإقصائية أمام فريق ألماني كانت أمام بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012-13 (1-4 و2-0).



● خسر اينتراخت فرانكفورت أول مباراة له له أمام الفرق الإسبانية في البطولات الأوروبية (3-7 أمام ريـال مدريد)، ولم يخسر بعدها في 9 مباريات (ف6 ت3). خلال مشواره للفوز بلقب الدوري الأوروبي نجح في التفوّق على فريقين إسبانيين (ريـال بيتيس 2-1 و1-1) وبرشلونة (1-1 و3-2).



● ستكون هذه النسخة الـ23 من كأس السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي. في الـ9 نسخ الأخيرة توّج بطل الدوري الأوروبي مرةً واحدة فقط وكانت بفوز أتلتيكو مدريد على ريـال مدريد 2018 (4-2).

يقام اللقاء في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء 10-08-2022 ويأتيكم في بث حي ومباشر على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM