تغطية - فراس بن أحمد

وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الاندية المحلية، مقررة أصلاً في الرابع من نيسان/أبريل الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19. ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسعة ألقاب قياسية في المسابقة، محققاً الرباعية المحلية، الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة وكأس السوبر الفرنسي.

وأهدر الركلة الأخيرة لليون بديله البوركينابي برتران تراوريه صدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتوّج سان جيرمان بطلاً للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية نيسان/أبريل بسبب تفشي كورونا، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت إتيان بفوزه عليه 1-صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.

وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرّة الأولى منذ عام 1997، علماً بأنه حل سابعاً في الدوري المحلي.

وجاءت المباراة قبل استحقاق بالغ الأهمية للطرفين في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ليون على يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن النهائي بعد أن تغلب عليه ذهابا 1-صفر، فيما يلتقي سان جيرمان في ربع النهائي في 12 آب/أغسطس في لشبونة مع أتالانتا الإيطالي أحد أبرز الأندية في القارة هذا الموسم.





مباراة باريس سان جيرمان وليون في نهائي كأس الرابطة - التفاصيل والأحداث

باريس سان جيرمان يفوز بركلات الترجيح على ليون 6-5.

تفاصيل ركلات الجزاء:

- نجح في صفوف باريس سان جيرمان كل من الأرجنتيني أنخل دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني الآخر لياندرو باريديس والإسباني أندير هيريرا والبرازيلي نيمار والإسباني سارابيا.

- نجح في صفوف ليون كل من الدنماركي يواكيم أندرسن والكاميروني كارل توكو إكامبي وماكسينس كاكيري والبرازيلي تياغو مينديس والفرنسي من أصل جزائري حسام عوار فيما فشل البوركيني بيرتران تراوريه.

نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي والمرور إلى ركلات الترجيح.

120: تصويبة نيمار من كرة ثابتة كانت بعيدة.

112: كورينه يضيع طريق الشباك بكيفية غريبة.

انطلاق الحصة الاضافية الثانية

نهاية الفترة الأولى

105: الارهاق نال كثيراً من اللاعبين

96: البوركيني بيرتران تراوريه يصوب والكرة مرت بجانب شباك نافاس.

96: أنخل دي ماريا يصوب في زاوية صعبة ولوبيز يواصل التألق.

بداية الحصة الاضافية الأولى

نهاية المواجهة في وقتها القانوني بالتعادل السلبي والذهاب إلى حصتين اضافيتين.

87: رأسية نيمار أنقذها لوبيز من تحت العارضة

83: الوافد الجديد، الكاميروني إيكيمبي يحاول ركن الكرة في شباك الحارس الكوستاريكي لكنه يفشل.

81: كورنيه ينفذ كرة ثابتة ونافاس الرشيق ينقذ مرماه من هدف محقق.

70: خلال هذه الفترة نزل نسق المباراة كما شهدنا جملة من التقطعات بسبب الاصابات وذلك التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا أثر سلباً على اللاعبين.

53: نيمار ينفذ كرة ثابتة بدقة عالية وحارس ليون لوبيز يبعدها بأناقة كبيرة.

49: تصويبة ديباي غير مسارها تياغو سيلفا لتذهب بعيدة عن شباك نافاس.

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

46: أنخل دي ماريا ينفرد بحارس ليون لكنه كان مضايقاً من البلجيكي جيسون ديناير الذي أجبره على اهدار فرصة افتتاح التسجيل للفريق الباريسي.

43: تصويبة صاروخية من السينغالي إيدريسا وحارس ليون لوبيز يبعدها بطريقة رائعة.

37: كورنيه (ليون) يتلقى كرة شتتها الدفاع الباريسي، بعد ركنية ديباي، فصوبها نحو المرمى لكن نافاس أمسكها بكل براعة.

29: نيمار يقدم في شوط أول من طراز عال فهو مصدر قلق دائم لحصون ليون في المقابل شكل الهولندي ديباي جبهة مزعجة للخط الخلفي للفريق الباريسي خلال هذه الفترة.

19: استهلال متقارب بين الفريقين وهذا ما تجسده نسب امتلاك الكرة: باريس سان جيرمان (54%) - ليون (46%).

12: تصويبة الهولندي ممفيس ديباي (ليون) كانت تنقصها الدقة المطلوبة.

08: ثنائية رائعة بين تياغو سيلفا ونيمار والأخير يصوب بطريقة رائعة لكن كرته مرت بجانب مرمى فريق ليون.

05: أول محاولة في المباراة كانت من أقدام البرازيلي نيمار لكن تصويبته كانت سهلة لحارس ليون، البرتغالي لوبيز.

ضربة البداية لنهائي كأس الرابطة الذي يقام على "ستاد دو فرانس" في العاصمة باريس.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

باريس سان جيرمان

ليون