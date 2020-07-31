

وتعد مباراة باريس سان جيرمان وليون من أهم مباريات البث المباشر اليوم الجمعة خاصة وأنّها تضم العديد من نجوم كرة القدم العالميين.

وستكون مباراة باريس سان جيرمان وليون اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بفترة الإيقاف التي فرضها فيروس كورونا، علماً أنّ بطل الدوري الفرنسي خاض اختباراً رسمياً في الأسبوع الفائت أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا وتجاوزه بالفوز بهدف دون رد.





مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم – مباشر



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ التنبؤ بالتشكيلة التي سيعتمد عليها توخيل لتعويض غياب نجمه مبابي المحتمل عند لقاء أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليون يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على HD1 – HD6 باللغة العربية في الساعة 22:10 بتوقيت مكة المكرمة.



إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



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