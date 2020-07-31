فيراتي: "نحن سعداء بهذا اللقب" من قبل beIN SPORTS August 1, 2020 00:42 1:50 دقيقة أكد الإيطالي ماركو فيراتي بأن جميع لاعبي باريس سان جيرمان سعداء عقب فوزهم بكأس الرابطة الفرنسية للمرة التاسعة في تاريخ النادي الباريسي. مقابلات ماركو فيراتي باريس سان جيرمان كأس الرابطة الفرنسية -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة غارسيا: "قدمنا مباراة جيدة" 1:50 دقيقة فيراتي: "نحن سعداء بهذا اللقب" 0:21 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة 5:00 دقيقة باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الرابطة للمرة التاسعة 0:47 دقيقة تثبيت قرار حرمان طرابزون سبور من خوض دوري الأبطال 3:14 دقيقة فولهام إلى نهائي الملحق المؤهل للبرميرليغ 8:14 دقيقة شكوك حول إقامة مباراة برشلونة ونابولي في الكامب نو 1:01 دقيقة غارسيا: "ليون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان" 0:56 دقيقة توخيل يؤكد رغبة سان جيرمان في مواصلة حصد الألقاب 0:34 دقيقة أنباء سارة قبل استئناف منافسات الـ"NBA"