توخيل يؤكد رغبة سان جيرمان في مواصلة حصد الألقاب July 30, 2020 19:48 0:56 دقيقة أكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن فريقه يرغب في التتويج بالمزيد من الألقاب مشيرا إلى أن الهدف الآن هو كأس الرابطة الفرنسية رغم صعوبة المهمة أمام ليون في النهائي. مقابلات أولمبيك ليون باريس سان جيرمان كأس الرابطة الفرنسية توماس توخيل -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة غارسيا: "ليون جاهز لمواجهة باريس سان جيرمان" 0:56 دقيقة توخيل يؤكد رغبة سان جيرمان في مواصلة حصد الألقاب 0:34 دقيقة أنباء سارة قبل استئناف منافسات الـ"NBA" 0:38 دقيقة فيتنام تستضيف بعض مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 0:31 دقيقة فيورنتينا يمدّد عقد مدربه "ياكيني" لموسم إضافي 0:59 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي ترفض مقترحات "غرافينا" 0:36 دقيقة دورة سينسيناتي: دجوكوفيتش ونادال أبرز المشاركين 1:06 دقيقة "يويفا" واثق من السير الجيد للمسابقات الأوروبية 0:41 دقيقة استقالة جماعية لمجلس إدارة وفاق سطيف ! 0:42 دقيقة سحب العرض السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل