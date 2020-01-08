سان جيرمان، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، افتتح له ايكاردي التسجيل باكراً (2)، قبل طرد مدافع سانت إتيان الشاب ويسلي فوفانا (31).

استفاد لاعبو المدرب الألماني توماس توخل على أكمل وجه بهذا النقص العددي، واتخموا شباك الحارس جيسي مولان بخماسية.

وتناوب النجم البرازيلي نيمار (39)، مولان بهدف كوميدي (44)، ايكاردي (49 و57) وكيليان مبابي (67) على هز شباك الضيوف الذين سجل لهم يوهان كاباي لاعب سان جيرمان السابق هدفاً شرفياً متابعاً برأسه ركلة جزاء أهدرها أمام الحارس الاسباني البديل سيرخيو ريكو (71).

ونجح سان جيرمان، بتسجيل أربعة أهداف على الأقل في آخر ست مباريات.

وبلغ ليون نصف النهائي بفوزه المتوقع على ضيفه بريست 3-1، في مباراة متواضعة المستوى.

افتتح موسى ديمبيلي التسجيل (19) ثم ضاعف حسام عوار الأرقام مطلع الشوط الثاني (55). قلص صامويل غراندسير النتيجة لبريست (85)، قبل أن يحسم البرازيلي جان لوكاس المباراة لليون في الوقت البدل عن ضائع.

ومستفيداً من طرد لاعب اميان الجنوب إفريقي بونغاني زونغو (38)، تخطى ليل ضيفه بهدفي البرازيلي لويز اراوجو من تسديدة رائعة (50) والنيجيري فيكتور أوسيمهين (58).

وكان رينس أقصى ستراسبورغ الثلاثاء بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلباً.