كأس الرابطة - سان جيرمان بسهولة إلى ربع النهائي

النادي الباريسي حامل اللقب 5 مرات في آخر 6 مواسم فرض سيطرته على المباراة منذ البداية حيث سجل 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من الإسباني بابلو سارابيا (21) والكاميروني تشوبو موتينغ (40) وكيليان مبابي (41)، قبل أن يضيف الأرجنتيني أنخل دي ماريا الهدف الرابع في الدقيقة (47)، فيما سجل الكونغولي هاريسون مانزالا هدف لومان الوحيد في الدقيقة (53).

بدوره بلغ أولمبيك ليون الدور ذاته بفوزه على تولوز 4-1 أيضاً.

سجل البوركيني برتران تراوري (2 و57) وجون لوكاس (17) ومارتن تيرييه (90+1) رباعية ليون، فيما جاء هدف تولوز عبر كواديو كوني (47).

في بقية المواجهات، استطاع حامل اللقب ستراسبورغ مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بفوزه خارج أرضه على نانت بهدف وحيد، فيما سقط بوردو أمام مضيفه بريست بثنائية نظيفة، وعاد سانت إيتيان بورقة التأهل من أرض مضيفه نيم بفوزه عليه 2-1، أما رين ففشل في العبور إلى الدور القادم بخسارته المثيرة أمام أميان 3-2.