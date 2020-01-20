وفي مباراة نصف النهائي الثانية، يحل باريس سان جيرمان حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالمسابقة ضيفا على رينس الأربعاء في مهمة لا تخلو من صعوبة خصوصا أن الأخير أقصى ستراسبورغ حامل اللقب من ربع النهائي بركلات الترجيح.

كما أن رينس هو الفريق الوحيد الذي ألحق الخسارة بباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-صفر في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

وينافس ليون وباريس سان جيرمان على أربع واجهات (الدوري والكأس وكأس الرابطة المحلية ومسابقة دوري أبطال أوروبا)، ويسعى كل منهما إلى مواصلة مشواره في مسابقة كأس الرابطة للظفر بلقب نسختها الأخيرة هذا الموسم.

ويسعى ليون، بقيادة مدرب ليل السابق رودي غارسيا، إلى فك عقدته المستعصية أمام منافسه إن كان داخل القواعد أو خارجه.

وفشل ليون في الفوز على ليل في المباريات الخمس الأخيرة التي استضافه فيها (جميعها في الدوري) وتحديدا منذ تغلبه عليه 3-صفر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وخسر ليون أمام ضيفه ليل ثلاث مرات آخرها في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما سقط بهدف وحيد سجله جوناثان إيكوني، مقابل تعادلين.

كما أن ليون حقق فوزا واحدا فقط على ليل في المباريات العشر الأخيرة بينهما.

وبلغ ليون نصف النهائي بفوزه على بريست 3-1، فيما تأهل ليل على حساب اميان 2-صفر.

في المقابل، حجز باريس سان جيرمان بطاقته بفوز ساحق على سانت اتيان 6-1.

وكانت رابطة الدوري أعلنت منتصف أيلول/سبتمبر الماضي أنها قررت على تعليق تنظيم مسابقة كأس الرابطة بدءا من الموسم المقبل لأجل تقليص روزنامة المسابقات، ومنح المزيد من الراحة للاعبين وتوفير بطاقة إضافية (للأندية الفرنسية) في الكؤوس الأوروبية عبر ترتيب دوري الدرجة الأولى بنهاية موسم 2020-2021، مشيرة إلى أن قرار التعليق يأتي على خلفية عدم اهتمام الشبكات التلفزيونية بالمسابقة.

وأضافت "تحتفظ الرابطة بحق استئناف تنظيم هذه المسابقة لاحقا وفقا لظروف السوق"، مشددة على أن الأمر "ليس إلغاء ولكن تعليق".