في ظل موسم متعثر وارتفاع الضغوط على مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير، حقق مانشستر يونايتد حامل اللقب خمس مرات فوزاً بشق النفس على روتشدايل من الدرجة الثانية 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

وافتتح يونايتد التسجيل من تسديدة يسارية قوية للشاب مايسون غرينوود (17 عاماً) بعد تمريرة من جيسي لينغارد (68).

لكن روتشدايل فجر المفاجأة بعد دقائق بتسجيله هدف التعادل عبر لوك ماثيسون (16 عاما) بتسديدة يمينية طائرة من حدود المنطقة الصغرى (76).

وعاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى تشكيلة "الشياطين الحمر" بعد تعافيه من الاصابة، فيما حمل شارة القائد المدافع الشاب أكسل توانزيبي الذي نشأ في مدينة روتشدايل.

ويحتل يونايتد مركزاً ثامناً مخيباً في الدوري المحلي، بعد خسارته الأخيرة ضد وست هام صفر-2.

وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة، تخطى أستون فيلا مضيفه برايتون 3-1. وفاجأ أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثانية ضيفه وست هام خامس البريميرليغ برباعية نظيفة، فيما أقصى سندرلاند (الدرجة الثانية) مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر، وتفوق بورتون ألبيون ( الدرجة ثانية) على ضيفه بورنموث 2-صفر، وتجاوز ولفرهامبتون عقبة ريدينغ (الدرجة الأولى) بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.