أقيمت المباراة في معقل الشياطين الحمر أولد ترافورد وتمكن لاعب الوسط الأرجنتيني مانويل لانزيني من إحراز هدف الفوز للمطارق في الدقيقة التاسعة.

وحاول يونايتد أن يعود إلى المباراة ودفع مدرب الفريق النرويجي سولشار بنجميه برونو فيرنانديش ومايسون غرينوود من أجل إدراك التعادل إلا أن دفاع وست هام كانت له الكلمة العليا.

وفي الدقائق العشر الأخيرة ارتفعت تماماً وتيرة اللعب وأضاع لاعبو وست هام العديد من الفرص مستغلين اندفاع أصحاب الأرض لإدراك التعادل، أبرزها انفراد تام لمارك نوبيل أنقذها حارس مانشستر يونايتد دين هندرسون.

وصعد بذلك فريق المدرب الإسكتلندي دافيد مويز إلى الدور الرابع من كأس الرابطة.

قرعة الدور الرابع

وسحبت مساء الأربعاء قرعة الدور الرابع من المسابقة فجاءت كالتالي:

تشيلسي - ساوثهامبتون

أرسنال - ليدز

ستوك سيتي - برنتفورد

وست هام - مانشستر سيتي

ليستر سيتي - برايتون

بيرنلي - توتنهام

كوينز بارك رينجرز- سندرلاند

برستون - ليفربول