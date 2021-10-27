ورغم أن المسابقة تأتي في المرتبة الثالثة لناحية الأهمية في إنكلترا، فإنها تحمل مكانة خاصة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقبها أربع مرات توالياً.

ودفع غوراديولا بتشكيلة قوية، على عكس ما يقوم به معظم المدربين بإشراك الفريق الرديف، إذ شارك كل من رحيم ستيرلينغ، الجزائري رياض محرز، البلجيكي كيفن دي بروين، البرازيلي فرناندنيو والالماني إيلكاي غوندوغان أساسيين.

وفي مباراة سيطر فيها سيتي استحواذًا وفرصًا لاسيما في الشوط الثاني، فشل في ترجمة فرصه ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وأضاع البديل فيل فودن الركلة الأولى، كانت كفيلة بإخراج فريقه من المسابقة في حين سجل كل اللاعبين الآخرين محاولاتهم.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة الركلة الخامسة ليفرح أنصار فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز.

