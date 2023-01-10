وسيحاول نيوكاسل يونايتد استعادة توزانه بعد خروجه المفاجئ من كأس الاتحاد الإنكليزي، بالخسارة أمام شيفيلد وينزداي بهدف لاثنين.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب إيدي هاو بتشكيلته الأساسية لخوض المباراة، لتفادي خروج آخر بعد أن شارك في مباراة كأس الاتحاد بمعظم لاعبيه الاحتياطيين.

وستكون المباراة فرصة لليستر سيتي لتعزيز الثقة، في ظل الموسم الضعيف الذي يقدمه الفريق، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط في البريميرليغ.

شاهد مواجهة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي اليوم الثلاثاء مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرّمة.