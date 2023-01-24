وسجّل نيوكاسل هدف الفوز في الدقيقة 73 عن طريق البرازيلي جويلنتون.

واعتقد ساوثهامبتون أنه أدرك التعادل بعدها بدقيقتين عن طريق ادام ارمسترونغ، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد "في آيه ار" الهدف بداعي لمسة يد (75).

وشهدت المباراة طرد قلب دفاع ساوثهامبتون الكرواتي دويي كاليتا- كار بعد نيله بطاقتين صفراويين (86).

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في 31 الشهر الحالي.

وفي حال تأكيد فوزه إيابا، سيقابل نيوكاسل الفائز بين نونتغهام فورست ومانشستر يونايتد اللذين يلتقيان ذهابا الأربعاء.











