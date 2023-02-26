نهائي مرتقب بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في ويمبلي من قبل beIN SPORTS February 26, 2023 10:45 3:18 دقيقة يحتضن ملعب ويمبلي نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، ويبحث مدربا الفريقين عن أول تتويج لهما مع قطبي نهائي أول ألقاب الموسم. تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنكليزية -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ألكاراث يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:43 دقيقة منتخب مصر يودع بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب 0:30 دقيقة الشارقة يتوج بكأس السوبر الإماراتي 1:16 دقيقة المنتخب الإيراني يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم 2:26 دقيقة قمة كروية مرتقبة بين بايرن وأونيون برلين 0:34 دقيقة تونس تنعش آمالها ببلوغ كأس العالم لكرة السلة 1:10 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران 1:03 دقيقة موكييلي يعبّر عن سعادته باللعب لصالح سان جيرمان 3:32 دقيقة قمة بنكهة ثأرية بين مارسيليا وباريس سان جيرمان 3:18 دقيقة نهائي مرتقب بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل في ويمبلي