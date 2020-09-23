المهاجم تامي أبراهام افتتح مهرجان البلوز التهديفي في الدقيقة التاسعة عشرة

بعد ذلك بتسع دقائق سجل هافيرتس أول أهدافه مع فريقه الجديد تشيلسي مختتما أحداث الشوط الأول.

بعد الاستراحة بأربع دقائق عزز روس باركلي تقدم الفريق اللندني بتدوين الهدف الثالث، وفي الدقيقة الخامسة والخمسين عاد هافيرتس لهز شباك بارنسلي موقعاً رابع أهداف فريقه، عقب ذلك بعشر دقائق وقع النجم الألماني الواعد ثلاثيته الشخصية بتسجيل خامس أهداف تشيلسي قبل أن يختتم الفرنسي أوليفيي جيرو سداسية كتيبة المدرب فرانك لامبارد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

