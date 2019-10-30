يستقبل ليفربول ضيفه ارسنال ضمن ثمن نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم اليوم الأربعاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.

وسيتم نقل مباراة ليفربول وارسنال من "أنفيلد" عبر قناة HD2، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر الدوري الإنكليزي بالعلامة الكاملة حيث حقق في آخر لقاء فوزاً غالياً على توتنهام 2-1، في حين يحتل ارسنال المركز الخامس في الدوري وهو تعادل في آخر ظهور له مع كريستال بالاس 2-2.

والتقى الفريقان في الدوري هذا الموسم حيث فاز ليفربول على ضيفه آرسنال 3-1.

من هنا ستكون المباراة في غاية الصعوبة على ارسنال.

وستكون مباراة ليفربول وارسنال متوفرة لمتابعة حية لأبرز وقائعها عبر هذا المقال بالفيديو فور حدوثها.