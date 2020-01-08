وتقدم آستون فيلا عبر الفرنسي فريدريك جولبيرت 28 ثم عادل لليستر كيليتشي إيهياناتشو 74.

وكان ليستر سيتي، وصيف ترتيب الدوري المحلي، الطرف الأفضل أمام آستون فيلا الذي يبحث عن لقبه الأول منذ كاس الرابطة عام 1996، لكن زملاء المهاجم الدولي جايمي فاردي عليهم إنهاء المهمة في ملعب "فيلا بارك" ايابا في 28 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة على ملعب ويمبلي مع المتأهل بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3-1 الثلاثاء). وكان ليستر أحرز المسابقة آخر مرة في 2000 عندما تخطى استون فيلا في نصف النهائي.