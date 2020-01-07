- د 64 راشفورد يسدد حرة مباشرة تعلو المرمى.

- تحسن نسبي في الأداء من قبل فريق سولشار، الذي يحاول عدم تلقي المزيد من الأهداف وتقليص الفارق لعله يخفف من صعوبة المهمة إياباً.

- بداية الشوط الثاني واستمرار التفوق من سيتي

- نهاية الشوط الأول باكتساح الضيوف لجيرانهم بثلاثية نظيفة.

- هدف ثالث د 39 دي خيا يبعد كرة دي بروين لكنها ارتمت بأندرياس بيريرا ودخلت المرمى.

- د 33 النجم الجزائري رياض محرز يضاعف النتيجة بعدما انفرد بمرمى دي خيا، وتخطاه بسلاسة مستغلاً تمريرة سيلفا الحريرية.

- سيتي يتسلم زمام الأمور ويفرض أسلوبه على منافسه في عقر دار الأخير.

- هدف لمانشستر سيتي د 17، البرتغالي بيرناردو سيلفا يطلق صاروخية ملتفة بيسراه لا تصد ولا ترد بعدما تلقى الكرة من كايل ووكر.

- يونايتد هو الأكثر حيازةً على المرة في الدقائق العشر الأولى، كما أنه قادر على بناء الهجمات المبكرة بشكل واضح.

- د 07 كرة خطيرة من راشفورد الذي يرتدي شارة الكابتن اليوم في الشياطين الحمر لكن تمر بسلام على مرمى السيتيزينس.

- الحكم مايك دين يطلق صافرة البداية.

تواجه الفريقان 179 مرة في جميع المسابقات

انتصر الشياطين الحُمر في 74 مباراة مقابل 53 فوزاً للسيتي و52 تعادلاً

يلتقي قطباً مدينة مانشستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية وعين كل منهما على قطع نصف الطريق نحو المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب يوم 29 الحالي.

ومن المتوقّع أن يدخل الفريقان بتشكيلة مثالية حيث يبحث سولشار على لقبه الأول مع يونايتد، فيما يرغب غوارديولا في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تشاهدونها في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة يونايتد وسيتي في بث مباشر وبجودة عالية ودون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تأتيكم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.